Петербурженку изнасиловали в Мурино после знакомства в соцсети

Переписка в социальной сети закончилась трагедией для девушки из Петербурга.



В полицию накануне около часа ночи обратился её знакомый, стало известно «Фонтанке» 8 февраля. Он сообщил, что в Мурино у дома на улице Менделеева находится его знакомая, которую изнасиловали.



В указанном месте наряд застал 21-летнюю петербурженку, которая рассказала полицейским свою печальную историю. Накануне вечером к ней приехал молодой человек, представившийся «Игорем», с которым она переписывалась в сети «ВКонтакте». Они пообщались, и девушка согласилась поехать в гости к новому знакомому. В квартире в Мурино после пары бокалов мужчина стал к ней приставать. А потом, несмотря на все протесты, изнасиловал и совершил действия сексуального характера. После этого девушка смогла уйти из квартиры.

