Прокуратура потребовала вернуть особняку Карамзина подходящую дверь

Прокуратура Адмиралтейского района совместно с КГИОП оценила состояние особняка Карамзина.



Проверка показала, что здание находится в неудовлетворительном состоянии, — местами повреждены подоконники, входные двери отсырели. А со стороны Почтамтского переулка и вовсе установлена дверь, не соответствующая архитектуре здания. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По итогам проверки руководителю управляющей организации — ЖКС № 1 Адмиралтейского района — внесли представление о необходимости устранения нарушений. Прокуратура проконтролирует восстановительные работы и проследит за тем, чтобы виновных привлекли к ответственности.