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    Прокуратура потребовала вернуть особняку Карамзина подходящую дверь

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    Прокуратура Адмиралтейского района совместно с КГИОП оценила состояние особняка Карамзина.

    Проверка показала, что здание находится в неудовлетворительном состоянии, — местами повреждены подоконники, входные двери отсырели. А со стороны Почтамтского переулка и вовсе установлена дверь, не соответствующая архитектуре здания. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

    По итогам проверки руководителю управляющей организации — ЖКС № 1 Адмиралтейского района — внесли представление о необходимости устранения нарушений. Прокуратура проконтролирует восстановительные работы и проследит за тем, чтобы виновных привлекли к ответственности.

    Здание на Большой Морской, 55 было построено в конце XVIII века. Сначала особняк был одноэтажным, но в середине XIX века его перестроили по проекту архитектора Гаральда Боссе, добавив второй этаж. С 1848 года дом принадлежал Владимиру Карамзину, сыну историка Николая Карамзина.

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    Историческое зданиеПрокуратураКГИОП
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