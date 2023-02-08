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    Парня, который случайно сжег квартиру умершей старушки, задержали в Петербурге

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    Два месяца потребовалось сотрудникам полиции Московского района, чтобы найти подозреваемого в поджоге квартиры умершей пенсионерки.

    19-летнего петербуржца задержали накануне около двух дня в квартире на Кубинской улице, стало известно «Фонтанке» 8 февраля. По предварительной информации, его подозревают в том, что 10 декабря прошлого года он устроил возгорание в квартире дома 15 по Новоизмайловскому проспекту.

    Задержанный, по предварительной информации, признал, что был нетрезв, когда зашел в квартиру. Там он пытался сжечь бумаги, но ситуация вышла из-под контроля. И загорелась вся квартира.

    Подозреваемый сейчас находится под судом по делу о незаконной постановке мигрантов на учет.

    Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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