На юге Петербурга школьница стала жертвой сексуального насилия в семье

Школьница в Пушкинском районе долго не могла признаться матери в том, что отчим оказывает ей скабрезные знаки внимания.



Подросток подвергся сексуальному насилию почти год назад, но мать узнала об этом только сейчас и сообщила в полицию, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 февраля. По словам жительницы Шушар, в феврале 2022 года её 50-летний гражданский муж совершил действия сексуального характера в отношении её 16-летней дочки.



Мужчину сотрудники полиции задержали накануне около часа дня на Первомайской улице в Шушарах. Опросить его не было возможности, так как он был нетрезв. Поэтому для начала составили протокол о «появлении в общественных местах в состоянии опьянения».

