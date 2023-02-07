Дзюба и Смольников близки к контрактам с «Локомотивом»

Футбольный клуб «Локомотив» может подписать контракты с двумя бывшими футболистам «Зенита» — нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым. Об этом пишет 7 февраля «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление спортивного директора железнодорожников Дмитрия Ульянова.



«Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем. Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме», — сказал Ульянов.

Окончательное решение, по словам Дмитрия Ульянова, еще не принято. Вопрос будет решен после того, как оба игрока пройдет полное медицинское обследование.