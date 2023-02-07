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    Дзюба и Смольников близки к контрактам с «Локомотивом»

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    Футбольный клуб «Локомотив» может подписать контракты с двумя бывшими футболистам «Зенита» — нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым. Об этом пишет 7 февраля «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление спортивного директора железнодорожников Дмитрия Ульянова.

    «Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем. Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме», — сказал Ульянов.

    Окончательное решение, по словам Дмитрия Ульянова, еще не принято. Вопрос будет решен после того, как оба игрока пройдет полное медицинское обследование.

    По данным СМИ, Дзюба и Смольников до конца сезона получат в «Локомотиве» сумму в размере 2,5 миллиона рублей каждый.

    Оба выступали за петербургский «Зенит». Артем Дзюба играл в период с 2015 по 2022 годы, а Игорь Смольников – с 2013 по 2020-й.

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