Трое погибли в аварии с «Жигулями», грузовиком и иномаркой на «Нарве». Возбуждено уголовное дело

Три человека погибли в аварии на 88-м километре автодороги «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил ПДД и эксплуатации транспортных средств.
О подробностях аварии 7 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В 7:40 у поселка Зимитицы грузовой Volvo FH-12 с 44-летним водителем столкнулся с «Жигулями», остановившимися для поворота налево. Машина с 23-летним водителем выехала на «встречку», где столкнулась с Hyundai Creta, за рулем которой сидел 54-летний мужчина.
Водитель и 24-летний пассажир «Жигулей» погибли на месте, водитель Hyundai Creta скончался в карете скорой. 41-летний пассажир «Жигулей» госпитализирован в среднетяжелом состоянии.
Водитель грузовика задержан.