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    «Мама за порог берлоги почти не выходит». В Новосибирском зоопарке родились белые медвежата

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    Фото: Новосибирский зоопарк / Telegram
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    Белые медведи Кай и Герда, которые живут в Новосибирском зоопарке, стали родителями в четвёртый раз. У них появилась двойня.

    Как рассказали в Новосибирском зоопарке 7 февраля, сейчас малышам уже больше полутора месяцев. Они появились на свет еще до Нового года — 16 декабря. В зоопарке отмечают, что они ещё слишком малы для прогулок и всё время находятся в логове. Герда не оставляет детёнышей ни на минуту.

    «Мы наблюдаем за семейством с помощью видеокамер и видим, как она заботится о своей двойне. Например, в морозные дни она обнимала медвежат и согревала их дыханием. Сейчас, когда они подросли, она стала позволять себе чуть больше двигаться. Но всё равно за порог берлоги почти не выходит. Постоит, морозным воздухом подышит, поест немного и назад — к детенышам», — рассказал Андрей Шило, директор Новосибирского зоопарка.

    Биологи пока не осматривали медвежат и не определяли их пол — сейчас семейству не нужно лишнее внимание. Малыши выйдут из берлоги на первую прогулку примерно через месяц.

    Герда — опытная мать. Она уже выходила Шилку, Ростика, Норди и Шайну. В зоопарке уверены, что и в этот раз медведица успешно вырастит потомство.

    Фото: Новосибирский зоопарк / Telegram

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