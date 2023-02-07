«Мама за порог берлоги почти не выходит». В Новосибирском зоопарке родились белые медвежата

Белые медведи Кай и Герда, которые живут в Новосибирском зоопарке, стали родителями в четвёртый раз. У них появилась двойня.



Как рассказали в Новосибирском зоопарке 7 февраля, сейчас малышам уже больше полутора месяцев. Они появились на свет еще до Нового года — 16 декабря. В зоопарке отмечают, что они ещё слишком малы для прогулок и всё время находятся в логове. Герда не оставляет детёнышей ни на минуту.