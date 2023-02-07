«Жителей просят закрыть окна». В Латвии несколько часов тушат завод по производству беспилотников

В латвийском городе Марупе горит завод по производству беспилотников Edge Autonomy. Из-за сильного задымления горожан просят закрыть окна, двери и выключить вентиляцию, сообщают 7 февраля местные СМИ.

С огнем борются 50 пожарных с девятью автоцистернами, а также команда спасателей из рижского аэропорта с «единственной в стране» автоцистерной вместимостью в 35 тонн. Представители завода отмечают, что пожар причинил крупный ущерб, но точных цифр пока не называют.

Рядом с заводом дежурят кареты скорой помощи. Движение регулирует полиция — водителей просят не приближаться к месту пожара и выбирать другие маршруты.



Завод основан в 2009 году и является одним из крупнейших поставщиков дронов в мире. Его продукция отправлялась в том числе на Украину.

