    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    776мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.89eur75.91

    «Жителей просят закрыть окна». В Латвии несколько часов тушат завод по производству беспилотников

    5791
    28 комментариев

    В латвийском городе Марупе горит завод по производству беспилотников Edge Autonomy. Из-за сильного задымления горожан просят закрыть окна, двери и выключить вентиляцию, сообщают 7 февраля местные СМИ.

    С огнем борются 50 пожарных с девятью автоцистернами, а также команда спасателей из рижского аэропорта с «единственной в стране» автоцистерной вместимостью в 35 тонн. Представители завода отмечают, что пожар причинил крупный ущерб, но точных цифр пока не называют.

    Рядом с заводом дежурят кареты скорой помощи. Движение регулирует полиция — водителей просят не приближаться к месту пожара и выбирать другие маршруты.

    Завод основан в 2009 году и является одним из крупнейших поставщиков дронов в мире. Его продукция отправлялась в том числе на Украину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛатвияПожарПожар на заводе
    ЛАЙК40
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 28

    Гость07 Фев 2023 в 20:47
    Каждому по заслугам.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close