В Израиле умер ученый Авраам Лемпель, благодаря которому появились форматы PDF и MP3

В возрасте 86 лет в Израиле умер ученый Авраам Лемпель, в числе достижений которого — разработка алгоритмов сжатия данных, лёгших в основу многих файловых форматов, включая MP3, ZIP и PDF. Об этом сообщает издание Yedioth Ahronoth.
Лемпель родился в 1936 году в Польше, а затем репатриировался в Израиль. В 1959 году начал учиться в Технионе — Израильском технологическом институте. В 1963-м получил степень бакалавра, а в 1965-м стал магистром. Уже в 1967 году ему присвоили степень доктора технических наук, а спустя десять лет он стал профессором.
В 1977 и 1978 годах он написал работы на тему алгоритмов сжатия данных без потерь вместе с израильским математиком Яаковом Зивом. Способ преобразования данных, который они описали, назвали методом Лемпеля — Зива.
Разработки Лемпеля и Зива стали основой для ряда форматов сжатия данных, в том числе TIFF, PNG, ZIP, GIF. Вдобавок к тому они сыграли центральную роль в создании формата PDF для документов и MP3 для музыки.