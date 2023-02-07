    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    3 м/с, ю-з

    776мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd70.6eur76.03

    В Израиле умер ученый Авраам Лемпель, благодаря которому появились форматы PDF и MP3

    2577
    6 комментариев

    В возрасте 86 лет в Израиле умер ученый Авраам Лемпель, в числе достижений которого — разработка алгоритмов сжатия данных, лёгших в основу многих файловых форматов, включая MP3, ZIP и PDF. Об этом сообщает издание Yedioth Ahronoth.

    Лемпель родился в 1936 году в Польше, а затем репатриировался в Израиль. В 1959 году начал учиться в Технионе — Израильском технологическом институте. В 1963-м получил степень бакалавра, а в 1965-м стал магистром. Уже в 1967 году ему присвоили степень доктора технических наук, а спустя десять лет он стал профессором.

    В 1977 и 1978 годах он написал работы на тему алгоритмов сжатия данных без потерь вместе с израильским математиком Яаковом Зивом. Способ преобразования данных, который они описали, назвали методом Лемпеля — Зива.

    Разработки Лемпеля и Зива стали основой для ряда форматов сжатия данных, в том числе TIFF, PNG, ZIP, GIF. Вдобавок к тому они сыграли центральную роль в создании формата PDF для документов и MP3 для музыки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ИзраильPDFMP3ZIPУмер ученый
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ21

    Комментарии 6

    Гость07 Фев 2023 в 17:16
    Тот человек, который в 70х годах разработал эти алгоритмы - не существовал уже давно. Да, его тело умерло только сейчас, но его личность и его способности - те, что позволили разработать эти алгоритмы - не сохранились до настоящего времени. Старость - не радость, и бОльшая часть талантов и способностей кончается задолго до того, как умирает тело.

    Так что сейчас - умер несколько другой человек, хоть он и имел то же имя и то же тело. И само по себе, это важно - смерть каждого важна, кто бы он ни был. Хотя бы для близких. Но вот только она, из-за вышеуказанного, вряд ли важна в смысле "ушёл замечательный специалист" - его уже не было, скорее всего уже много лет.

    И так почти со всеми "мастерами старой школы" - хоть многие из них ещё живы в смысле жизнедеятельности тел этих людей, те знания и навыки, что сделали их работы столь нужными, столь важными на человечества - уже большей частью безвозвратно утеряны.

    Остаётся только помнить Лемпеля, и ему подобных, с благодарностью...
    +0−0
    Гость07 Фев 2023 в 16:44
    😔
    +0−0
    26640018007 Фев 2023 в 16:28
    Слава LZW
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close