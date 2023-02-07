В Израиле умер ученый Авраам Лемпель, благодаря которому появились форматы PDF и MP3

В возрасте 86 лет в Израиле умер ученый Авраам Лемпель, в числе достижений которого — разработка алгоритмов сжатия данных, лёгших в основу многих файловых форматов, включая MP3, ZIP и PDF. Об этом сообщает издание Yedioth Ahronoth.



Лемпель родился в 1936 году в Польше, а затем репатриировался в Израиль. В 1959 году начал учиться в Технионе — Израильском технологическом институте. В 1963-м получил степень бакалавра, а в 1965-м стал магистром. Уже в 1967 году ему присвоили степень доктора технических наук, а спустя десять лет он стал профессором.