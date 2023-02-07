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    Торопливый водитель получил в бок от автобуса на Белоостровской

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    Лазурные автобусы второй день подряд попадают в ДТП в Петербурге. На этот раз оппонентом стал легковой автомобиль.

    Рейсовый автобус № 137 и легковая машина столкнулись 7 февраля на Белоостровской улице неподалеку от площади Академика Климова, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что легковая, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила автобус. ДТП случилось в 11:55.

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    В автобусе никто не пострадал. Движение по улице, по данным «Яндекс.Пробок», сейчас не затруднено.

    Накануне на Новочеркасском проспекте автобус № 5 задел светофор. Пытаясь объехать сломавшуюся на перекрестке машину, водитель общественного транспорта выехал на тротуар. В компании-перевозчике заверили, что примут дисциплинарные меры.

    Фото: «Мегаполис»
    Фото: «Мегаполис»

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    ДТПДТП с автобусомПетербург
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