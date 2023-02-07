Торопливый водитель получил в бок от автобуса на Белоостровской

Лазурные автобусы второй день подряд попадают в ДТП в Петербурге. На этот раз оппонентом стал легковой автомобиль.

Рейсовый автобус № 137 и легковая машина столкнулись 7 февраля на Белоостровской улице неподалеку от площади Академика Климова, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что легковая, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила автобус. ДТП случилось в 11:55.