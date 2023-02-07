Театр Karlsson Haus покажет в феврале три премьеры: о волшебном котле, рыжеволосой Пеппи и Эйнштейне

Театр Karlsson hous покажет в феврале три новых спектакля.
12 февраля в 15:00 и 18:00 состоится премьера «сказки для взрослых» «Зеленая птичка» (12+). За основу спектакля взята одноименная сказка Карло Гоцци. Марина Солопченко ставит историю о конфликте поколений через магию, итальянскую музыку, волшебные превращения, юмор, смех и слезы. Герои будут учиться находить выход из непоправимых ситуаций и ключи к пониманию взрослых и детей.
18 и 19 февраля зрителей ждет премьера спектакля о заброшенной вилле «Курица», на которой живет совсем одна маленькая рыжая девочка. Спектакль Кати Ложкиной «Меня зовут Пеппи» (5+) по мотивам повести Астрид Линдгрен будет строиться как диалог с маленьким зрителем.
23 и 24 февраля режиссер Наталья Слащева представит премьеру спектакля-биографии «Эйнштейн. Что нам светит?» (6+). В названии спектакля соединены два объекта биографического исследования — Эйнштейн и свет. Создатели спектакля обещают представить всю историю света — от момента Большого взрыва до фар и гирлянд. Всё это расскажет сам Альберт Эйнштейн — на кухне, где он будет пить кофе из синей кружки.
Полина Никитина