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    ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматы в общую сеть

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    Интеграция банков «Открытие» и РНКБ в Группу ВТБ началась — первым этапом стало создание единой сети банкоматов для клиентов всех трех кредитных организаций.

    Объединенная сеть банкоматов станет одной из крупнейших сетей самообслуживания в стране. В нее войдут 19,5 тыс. устройств, из которых 14,4 тыс. устройств принадлежат ВТБ, 3,7 тыс. — «Открытию», 1,5 тыс. — РНКБ.

    На этапе объединения все три банка отменяют комиссии за снятие и внесение наличных для розничных клиентов в своих устройствах.

    Как отметил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, создание общей сети банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ расширит возможности пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. По его словам, аналогичные подходы применят и к другим направлениям интеграции.

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