ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматы в общую сеть

Интеграция банков «Открытие» и РНКБ в Группу ВТБ началась — первым этапом стало создание единой сети банкоматов для клиентов всех трех кредитных организаций.



Объединенная сеть банкоматов станет одной из крупнейших сетей самообслуживания в стране. В нее войдут 19,5 тыс. устройств, из которых 14,4 тыс. устройств принадлежат ВТБ, 3,7 тыс. — «Открытию», 1,5 тыс. — РНКБ.



На этапе объединения все три банка отменяют комиссии за снятие и внесение наличных для розничных клиентов в своих устройствах.



Как отметил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, создание общей сети банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ расширит возможности пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. По его словам, аналогичные подходы применят и к другим направлениям интеграции.

