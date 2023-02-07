    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, ю-з

    776мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.6eur76.03

    В ТЮЗе представят пьесу о взрослении подростка

    553
    обсудить

    9 февраля на Большой сцене ТЮЗа пройдет премьерный показ спектакля «Отрочество» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Ивана Орлова.

    Фото: афиша спектакля
    ПоделитьсяПоделиться

    Пьеса Ярославны Пулинович основана на одноимённой повести из трилогии Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность». Эта трилогия — важный для русскоязычной литературы опыт психологического описания опыта детей и подростков. В основе сюжета жизнь и психологические переживания подростка Николеньки Иртеньева.

    По словам режиссера Ивана Орлова, «история главного героя будет интересна не только подросткам. Ведь взросление человека может происходить в любом возрасте — и в 13, и в 25, и в 45 лет. И вопрос, как выстоять в момент сильнейших потрясений, в сложных ситуациях, которые переворачивают тебя и к которым ты часто бываешь не готов, волнует каждого в разные периоды жизни. Как пережить катастрофу, как остаться собой и не изменить себе?»

    Интерес представляет сценографическое решение спектакля — действие развернется в зале ТЮЗа, а зрители будут наблюдать за всем происходящим, находясь на сцене.

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: предоставлено театром
    ПоделитьсяПоделиться

    В спектакле занята труппа театра.

    Ближайшие показы 9 и 28 февраля.

    14+

    Полина Никитина

    Фото: афиша спектакля
    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: предоставлено театром

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close