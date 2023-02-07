В ТЮЗе представят пьесу о взрослении подростка

9 февраля на Большой сцене ТЮЗа пройдет премьерный показ спектакля «Отрочество» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Ивана Орлова.
Пьеса Ярославны Пулинович основана на одноимённой повести из трилогии Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность». Эта трилогия — важный для русскоязычной литературы опыт психологического описания опыта детей и подростков. В основе сюжета жизнь и психологические переживания подростка Николеньки Иртеньева.
По словам режиссера Ивана Орлова, «история главного героя будет интересна не только подросткам. Ведь взросление человека может происходить в любом возрасте — и в 13, и в 25, и в 45 лет. И вопрос, как выстоять в момент сильнейших потрясений, в сложных ситуациях, которые переворачивают тебя и к которым ты часто бываешь не готов, волнует каждого в разные периоды жизни. Как пережить катастрофу, как остаться собой и не изменить себе?»
Интерес представляет сценографическое решение спектакля — действие развернется в зале ТЮЗа, а зрители будут наблюдать за всем происходящим, находясь на сцене.
В спектакле занята труппа театра.
Ближайшие показы 9 и 28 февраля.
14+
Полина Никитина