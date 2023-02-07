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    Петербургским вузам поставили цели по «военной повестке»

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    С вузами Петербурга обсудили вопрос подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса. Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов 7 февраля.

    В последнем заседании совета ректоров приняли участие представители оборонных предприятий. С университетами обсуждался кадровый вопрос.

    «Вот обратили внимание на то, что год назад январское заседание по понятной причине не носило, коротко скажу, военной повестки», — цитирует РБК Демидова.

    Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин добавил, что к образовательным учреждениям в данный момент возникают запросы практического характера, к примеру колледжи должны выпускать «готовые продукты». Для этого необходимо создание учебно-производственных подразделений.

    По словам Княгинина, в Петербурге также могут появиться новые образовательные программы, связанные с беспилотной авиацией. «Это гражданский, а не военный сегмент, но мы видим, что рост сектора происходит прямо на наших глазах», — заявил он.

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    ПетербургВузыКолледжиОборонный комплексОборонный заказ
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    Комментарии 6

    Гость07 Фев 2023 в 13:19
    Спохватились...
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