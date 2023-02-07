«Страшная сила»: тигры братьев Запашных снова в петербургском цирке

В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке с 4 февраля начались гастроли братьев Запашных с программой «Страшная сила». Почти три часа длится шоу с цирковыми номерами, связанными единой сюжетной линией в духе «Индианы Джонса».
Внимание приковано к манежу с первых минут представления — номер «Колесо смерти» приковывает внимание всех без исключения зрителей. Режиссер шоу Аскольд Запашный поставил полноценный спектакль с положительными и отрицательными героями, поиском сокровищ, погонями, тайнами и мистикой, в который органично вплетаются классические цирковые номера с акробатами, воздушными гимнастами, жонглерами, наездниками и дрессировщиками. В представлении задействовано много техники: автомобиль, мотоциклы и даже вагон поезда и самолет. В целом получается история в духе «Индианы Джонса» или «Лары Крофт». По ходу действия придется немало поволноваться за главных героев: Джейсона, его сестру Эмили и его будущую любовь Софию. О том, как переплетаются судьбы героев, с чем (и с кем) им предстоит столкнуться на пути, — лучше посмотреть самим.
Сами народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные появляются перед публикой в колоритных образах вождей параллельной цивилизации, стражников таинственных артефактов, Альфа и Омега. Ну и, конечно, они представили номер с хищниками — тиграми и львом, визитная карточка, благодаря которой все и знают братьев Запашных. С ними на арене — и главный герой сюжета, Джейсон. Его роль исполняет Илья Калинин — универсальный артист, который участвует не в одном номере в разных амплуа.
Не тиграми едиными — в представлении участвуют попугаи, обезьянка, лошади. Множество необычных костюмов.
Впервые проект «Страшная сила» представили еще 10 лет назад — тогда его показывали в Лужниках. Затем, в 2022 году адаптировали под цирковую арену, а в начале 2023 — привезли в Петербург. Здесь цирк Запашных не был 4 года — последний раз еще до пандемии, и сейчас планирует задержаться минимум на полгода.
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