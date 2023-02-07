«Страшная сила»: тигры братьев Запашных снова в петербургском цирке

В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке с 4 февраля начались гастроли братьев Запашных с программой «Страшная сила». Почти три часа длится шоу с цирковыми номерами, связанными единой сюжетной линией в духе «Индианы Джонса».



Внимание приковано к манежу с первых минут представления — номер «Колесо смерти» приковывает внимание всех без исключения зрителей. Режиссер шоу Аскольд Запашный поставил полноценный спектакль с положительными и отрицательными героями, поиском сокровищ, погонями, тайнами и мистикой, в который органично вплетаются классические цирковые номера с акробатами, воздушными гимнастами, жонглерами, наездниками и дрессировщиками. В представлении задействовано много техники: автомобиль, мотоциклы и даже вагон поезда и самолет. В целом получается история в духе «Индианы Джонса» или «Лары Крофт». По ходу действия придется немало поволноваться за главных героев: Джейсона, его сестру Эмили и его будущую любовь Софию. О том, как переплетаются судьбы героев, с чем (и с кем) им предстоит столкнуться на пути, — лучше посмотреть самим.