«Правительство твердо намерено решить территориальный вопрос». Япония заявила о желании заключить мирный договор с Россией

Япония хотела бы заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложности в отношениях между странами. Нынешние японские власти уверены, что его отсутствие является прискорбным спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны. Об этом 7 февраля заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает ТАСС.

«Правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», — сказал он.

Такие слова Кисида произнес на Общенациональном митинге за возвращение северных территорий (так в Японии называют южную часть российских Курильских островов). Такие митинги японские власти проводят ежегодно.