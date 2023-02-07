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    «Правительство твердо намерено решить территориальный вопрос». Япония заявила о желании заключить мирный договор с Россией

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    Япония хотела бы заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложности в отношениях между странами. Нынешние японские власти уверены, что его отсутствие является прискорбным спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны. Об этом 7 февраля заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает ТАСС.

    «Правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», — сказал он.

    Такие слова Кисида произнес на Общенациональном митинге за возвращение северных территорий (так в Японии называют южную часть российских Курильских островов). Такие митинги японские власти проводят ежегодно.

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