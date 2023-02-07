Мастер на все руки поджег дверь в квартиру знакомой в Кронштадте

Мужчину под кайфом и на кураже задержали сотрудники полиции после возгорания в доме на улице Восстания в Кронштадте.



От огня ночью 6 февраля пострадала дверь в квартиру дома 80 по указанной улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 февраля. 39-летняя женщина, проживающая в квартире, в полицию обратилась около двух ночи и сообщила, что почувствовала дым в районе полуночи. При этом она уверяла, что точно знает, кто дверь поджег. Злоумышленником заявительница назвала своего 43-летнего знакомого местного жителя.

