    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, ю-з

    776мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.6eur76.03

    Мастер на все руки поджег дверь в квартиру знакомой в Кронштадте

    1759
    1 комментарий

    Мужчину под кайфом и на кураже задержали сотрудники полиции после возгорания в доме на улице Восстания в Кронштадте.

    От огня ночью 6 февраля пострадала дверь в квартиру дома 80 по указанной улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 февраля. 39-летняя женщина, проживающая в квартире, в полицию обратилась около двух ночи и сообщила, что почувствовала дым в районе полуночи. При этом она уверяла, что точно знает, кто дверь поджег. Злоумышленником заявительница назвала своего 43-летнего знакомого местного жителя.

    На специализированных ресурсах мужчина предлагает свои услуги по ремонту и починке всего на свете и называет себя «мастером на все руки».

    Подозреваемого нашли около двух ночи на Флотской улице и доставили в отдел. Однако опросить его не удалось, мужчина, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения, о чем и был составлен административный протокол.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗадержаниеПоджогПоджог квартиры
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close