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    На Партизана Германа с козырька парадной сняли переломанного подростка

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    Сотрудники правоохранительных органов Петербурга исследуют обстоятельства, при которых серьёзные травмы получил подросток в Красносельском районе города.

    Пациента в крайне тяжёлом состоянии доставили в детскую больницу на Авангардной накануне около половины девятого часа вечера, стало известно «Фонтанке» 7 февраля. Медики диагностировали переломы позвоночника, костей таза, ушибы мозга и лёгкого. За жизнь пострадавшего борются в реанимации.

    Бригада скорой забрала его от дома на Партизана Германа. Перед этим подростка, которому на вид не больше 15 лет, пришлось спускать с козырька парадной. Полицейские обследовали восьмой этаж, личность пострадавшего устанавливают.

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