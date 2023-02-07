На Партизана Германа с козырька парадной сняли переломанного подростка

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга исследуют обстоятельства, при которых серьёзные травмы получил подросток в Красносельском районе города.



Пациента в крайне тяжёлом состоянии доставили в детскую больницу на Авангардной накануне около половины девятого часа вечера, стало известно «Фонтанке» 7 февраля. Медики диагностировали переломы позвоночника, костей таза, ушибы мозга и лёгкого. За жизнь пострадавшего борются в реанимации.



Бригада скорой забрала его от дома на Партизана Германа. Перед этим подростка, которому на вид не больше 15 лет, пришлось спускать с козырька парадной. Полицейские обследовали восьмой этаж, личность пострадавшего устанавливают.

