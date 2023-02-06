Из-за пожара в ресурсном центре в Выборге эвакуировали воспитанников детдома

В Выборге из-за пожара в здании ресурсного центра на Клубной улице пришлось эвакуировать воспитанников детского дома. 36 человек были временно размещены в здании ближайшего детского сада. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет, сообщили вечером 6 февраля в пресс-службе правительства Ленобласти.
Как уточняется в сообщении, возгорание в ресурсном центре в Выборге в настоящий момент ликвидировано. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров, горела раздевалка на втором этаже здания.
Причины возникновения пожара устанавливают следователи.
Привести помещение в порядок сотрудники ресурсного центра планируют в течение завтрашнего дня, пока дети будут на учебе. Администрация Ленобласти пообещала оказать необходимую помощь.