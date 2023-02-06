    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, сев

    774мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.6eur76.03

    Из-за пожара в ресурсном центре в Выборге эвакуировали воспитанников детдома

    456
    обсудить

    В Выборге из-за пожара в здании ресурсного центра на Клубной улице пришлось эвакуировать воспитанников детского дома. 36 человек были временно размещены в здании ближайшего детского сада. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет, сообщили вечером 6 февраля в пресс-службе правительства Ленобласти.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как уточняется в сообщении, возгорание в ресурсном центре в Выборге в настоящий момент ликвидировано. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров, горела раздевалка на втором этаже здания.

    Причины возникновения пожара устанавливают следователи.

    Привести помещение в порядок сотрудники ресурсного центра планируют в течение завтрашнего дня, пока дети будут на учебе. Администрация Ленобласти пообещала оказать необходимую помощь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДетиПожарПроисшествиеЛенобласть
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close