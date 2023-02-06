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    Объем ФНБ к февралю составил 10,8 трлн рублей

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    Объем Фонда национального благосостояния к 1 февраля 2023 года составил 10,807 трлн рублей, что эквивалентно 155,29 млрд долларов, или 7,2% прогнозируемого на год ВВП. За месяц это значение выросло на 3,57%, следует из пресс-релиза Минфина 6 февраля.

    На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 10,4 млрд евро, 307,44 млрд китайских юаней, 551 277,5 кг золота и 530,1 млн рублей. Золота и юаней за месяц поубавилось — на 0,6% и 0,7% соответственно. Их продали, чтобы покрыть дефицит бюджета, выручить удалось 38,498 млрд рублей.

    Объем ликвидных активов же вырос на 3,18%: с 87,189 млрд долларов до 91,023 долларов в феврале 2023-го. Увеличились и вложения в акции Сбербанка и «Аэрофлота»: с 1,59 трлн до 1,758 трлн рублей и с 58 трлн до 65,8 трлн рублей, соответственно.

    Часть средств выделили на финансирование московского метро — 255,3 млн рублей на приобретение и лизинг вагонов.

    Всего совокупный доход от размещения средств ФНБ в финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, составил 2,8 трлн рублей, или 40 млн долларов.

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