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    Петербургский онкоцентр получил имя

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    Петербургский онкоцентр (СПБКНпЦСВМП(о)) постановлением губернатора получил имя выдающегося ученого, академика РАМН и первого советского представителя во Всемирной организации здравоохранения Николая Павловича Напалкова.

    Как рассказали 6 февраля в комитете по здравоохранению, Напалков — идеолог создания онкоцентра. Мировой эксперт в области онкологии и автор множества программ по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний.

    Как добавили в пресс-службе Смольного, Николай Напалков способствовал развитию и становлению онкологической службы Петербурга и был инициатором создания центра специализированных видов медицинской помощи.

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    ПетербургОнкоцентрСмольный
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