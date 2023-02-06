В Петербурге тушили пожар на Кировском заводе

Пожар на территории Кировского завода в Петербурге тушили днем 6 февраля. Возгорание произошло в доме 47, литера АЛ, по проспекту Стачек.



Информация о происшествии поступила в 16:18, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. По данным ведомства, загорелась обстановка в складском помещении. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано чуть меньше чем через час — в 17:16. Данных о пострадавших нет.

По информации «Фонтанки», по данному адресу расположена нефтяная бункеровочная база. Возгорание было зафиксировано на складе легковоспламеняющихся жидкостей.