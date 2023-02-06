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    В Петербурге тушили пожар на Кировском заводе

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    Пожар на территории Кировского завода в Петербурге тушили днем 6 февраля. Возгорание произошло в доме 47, литера АЛ, по проспекту Стачек.

    Информация о происшествии поступила в 16:18, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. По данным ведомства, загорелась обстановка в складском помещении. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

    Возгорание было ликвидировано чуть меньше чем через час — в 17:16. Данных о пострадавших нет.

    По информации «Фонтанки», по данному адресу расположена нефтяная бункеровочная база. Возгорание было зафиксировано на складе легковоспламеняющихся жидкостей.

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