Украина выступила против любого перемирия с Россией: новости СВО за 6 февраля

В офисе Зеленского заявили, что «любые уступки — это капитуляция» Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 февраля.



Мобилизованные из Тувы пожаловались на побои в ДНР — власти готовы выехать к авторам обращения 5 февраля военнослужащие из Республики Тыва записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, главе региона Владиславу Ховалыгу, заместителю председателя Госдумы Шолбану Кара-оолу, министру обороны РФ Сергею Шойгу. Они рассказали, как 4 февраля к ним пришли «люди, которые называли себя военными ДНР», и пожаловались на побои и угрозы со стороны представителей народной милиции.

Владислав Ховалыг и Шолбан Кара-оол заявили, что намерены разобраться в инциденте и его причинах. — Прерываю командировку в Сибири и вылетаю для выяснения обстоятельств. Армия — это всегда порядок и дисциплина. Без унижения человеческого достоинства младших, и одновременно осознанного подчинения командирам, — написал Шолбан Кара-оол у себя в Telegram-канале. Как сообщает РБК, Владислав Ховалыг созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил проверить «законность действий народной милиции, упоминаемой в видеосообщении». Глава региона направил в ДНР своих представителей «для непосредственного разбирательства» и пообещал обратиться к руководству Минобороны. Также глава Тувы поручил установить численность, состав и прикрепление мобилизованных.

Зеленский намерен продлить военное положение и мобилизацию на Украине Президент Украины Владимир Зеленский предложил на три месяца продлить срок действия в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующие законопроекты он внес в Верховную раду. Сроки продлят на 90 дней с 19 февраля.

Впервые всеобщую мобилизацию Владимир Зеленский объявил 24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции. Тогда ее срок составлял 90 дней. После этого действие военного положения и всеобщей мобилизации продлевали на 30 или 90 дней.

В офисе Зеленского заявили, что Украина не согласится даже на временное перемирие Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится даже на временное перемирие с Россией. По его мнению, это приведет только к новому этапу боевых действий. — Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах, — написал Подоляк у себя в Telegram-канале. — Временное перемирие приведет лишь к следующему этапу войны на Украине, а в Европе развернется хаос и терроризм, щедро финансируемый российскими деньгами.

Дмитрий Рогозин вернулся на фронт после ранения Дмитрий Рогозин вернулся в зону военной операции после ранения, видео с ним опубликовал канал RT. В аннотации к видео авторы написали, что 6 февраля 2023 года артиллеристы 1-го армейского корпуса совместно с бойцами спецотряда «Царские волки» отработали по выявленным разведкой позициям противника в районе Авдеевки.

RT на русском / T.me

Экс-глава Роскосмоса, а ныне руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получил ранение при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке в свой день рождения, 21 декабря 2022 года. По словам его помощника, Рогозина получил ранение в спину. После инцидента его госпитализировали.

ОНФ собирает деньги на подарки участникам СВО Народный фронт начал собирать деньги на подарки участникам спецоперации ко Дню защитника Отечества. Пресс-служба движения сообщает, что подарочные комплекты получат представители более 50 подразделений, а среди подарков будут бытовые вещи и необходимая для выполнения боевых задач техника — внедорожники, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильные бани, печки и утепленные сапоги. — Это то, что парни больше всего просят, то, что им больше всего нужно. Мы очень надеемся, что сможем поздравить максимальное количество воинских подразделений, — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Стоимость комплекта оценивается в 6,3 млн рублей. СМИ раскрыли подробности десятого пакета антироссийских санкций В десятом санкционном пакете Евросоюза в отношении России не будет дополнительных экономических мер. Как рассказали газета Politico знакомые с ситуацией источники, добавить в него можно «не так много», поэтому новые меры скорее станут дополнениями к уже принятым ограничениям.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что десятый пакет антироссийских санкций ЕК примет к 24 февраля, годовщине начала СВО. В Генштабе сообщили, что отсрочка для многодетных отцов сохраняется Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина опубликовала ответ Генштаба на ее вопрос об отсрочках многодетным отцам. С конца декабря прошлого года несколько раз появлялась информация, что отсрочка для отцов с тремя детьми будет отменена, Останина направляла вопрос об этом правительственной телеграммой. В опубликованном ей в Telegram-канале ответе за подписью начальника Главного организационно-мобилизационного управления — заместителя Генштаба Вооруженных сил РФ Евгения Бурдинского — говорится, что «указания свои действия не прекратили».



— Ответ не может не радовать, однако остается вопрос, который я задала уже самому министру обороны РФ Сергею Кужугетовичу Шойгу: в курсе ли военкоматы о действии указаний Генштаба? — пишет Останина. — Запрос в Минобороны был послан 31 января 2023 года. Надеюсь, ответа ждать еще один месяц не придется...



Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также сообщал, что отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми младше 16 лет продолжает действовать.

