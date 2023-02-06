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    Рейтинг Future Today показал, где хотят работать выпускники нефтегазовых специальностей на старте карьеры

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    Самой привлекательной нефтяной компанией для начала карьеры студентов и выпускников нефтегазовых специальностей, по данным рейтинга лучших работодателей FutureToday, стала «Газпром нефть». Исследование проводилось в 30 ведущих вузах России среди студентов старших курсов по итогам 2022 года.

    Для выбора лучших работодателей в конкретных отраслях аналитики опросили 15% студентов выпускного и предвыпускного курсов профильных факультетов, включая бакалавров, специалистов и магистров 2022–2023 годов выпуска. Среди основных факторов, определяющих привлекательность работодателей, молодые специалисты называют современную корпоративную культуру, возможность карьерного роста, технологичность бизнеса и наличие значимых для общества амбициозных проектов. Также принимаются во внимание устойчивость компании на рынке и ее социальная политика.

    Рейтинг FutureToday — масштабное исследование отечественного рынка труда и карьерных предпочтений студентов старших курсов и выпускников российских университетов. Результаты формируются на основе опроса студентов ведущих вузов в формате онлайн и очных интервью в кампусах. Исследование позволяет определить самых востребованных работодателей у молодых специалистов, а также выявлять основные ожидания и потребности старшекурсников, связанные с выбором места работы.

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