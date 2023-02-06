Сечин: Британская BP по-прежнему остается акционером «Роснефти»

Британская энергетическая компания BP (экс British Petroleum) по-прежнему остается акционером «Роснефти». Об этом глава российской нефтегазовой компании Игорь Сечин заявил на India Energy Week 6 февраля.
«Мы с интересом наблюдаем в аудированной годовой отчетности, что BP, являющаяся нашим акционером на 20%, по результатам работы «Роснефти» пересмотрела стоимость пакета «Роснефти» до $24 млрд. То есть BP по-прежнему с нами», — цитирует топ-менеджера ТАСС.
После начала боевых действий на Украине BP 27 февраля 2022 года объявила о прекращении сотрудничества с «Роснефтью», планах продать свою долю в компании, которая составляет 19,75%, и выйти из всех совместных предприятий. Главный исполнительный директор BP Бернард Луни и экс-глава компании Роберт Дадли вышли из совета директоров «Роснефти».
В октябре 2022 года Сечин заявил, что, несмотря на яркие заявления, BP не выполнила свое решение о продаже доли и остается «теневым» акционером» Роснефти.
В декабре 2022 года BP сообщила, что ищет покупателя на свою долю, но процесс осложняется из-за международных санкций и российского законодательства. Согласно ему, сделку должно одобрить правительство РФ. В компании заверили, что с момента своего решения она не получала никаких доходов от «Роснефти» и не ведет никаких операций в России.