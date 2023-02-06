Сечин: Британская BP по-прежнему остается акционером «Роснефти»

Британская энергетическая компания BP (экс British Petroleum) по-прежнему остается акционером «Роснефти». Об этом глава российской нефтегазовой компании Игорь Сечин заявил на India Energy Week 6 февраля.



«Мы с интересом наблюдаем в аудированной годовой отчетности, что BP, являющаяся нашим акционером на 20%, по результатам работы «Роснефти» пересмотрела стоимость пакета «Роснефти» до $24 млрд. То есть BP по-прежнему с нами», — цитирует топ-менеджера ТАСС.

После начала боевых действий на Украине BP 27 февраля 2022 года объявила о прекращении сотрудничества с «Роснефтью», планах продать свою долю в компании, которая составляет 19,75%, и выйти из всех совместных предприятий. Главный исполнительный директор BP Бернард Луни и экс-глава компании Роберт Дадли вышли из совета директоров «Роснефти».