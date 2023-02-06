Сеть «Лента» переделает один из гипермаркетов в Петербурге в формат «эконом»

Ретейлер «Лента» переделает один из своих гипермаркетов в Петербурге в формат «Лента Эконом». Об этом 6 февраля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.
Ранее РБК сообщил, что сеть обратилась в Роспатент с просьбой зарегистрировать новую торговую марку, под которую планирует перевести некоторые торговые точки.
«Регистрация нового товарного знака необходима для запуска пилота, который подразумевает переформатирование одного из гипермаркетов», — отметили в пресс-службе, уточнив, что запуск пилота планируется именно в Северной столице. Сроки запуска и подробности проекта компания пока не раскрывает.
В отчетности за четвертый квартал «Лента» сообщала, что заметила «изменение модели потребительского поведения, преимущественно обусловленное снижением реальных располагаемых доходов и потребительской уверенности населения». «На сегодняшний день покупатели «Ленты» склонны к приобретению товаров более низкого ценового сегмента, а также к сокращению расходов на крепкий алкоголь и непродовольственные товары, включая бытовую технику, детские игрушки и сезонные непродовольственные товары», — говорилось там.
В 2021 году компания уже экспериментировала с дискаунтерами. Первые точки под вывеской «365+» были открыты в Новосибирске и Барнауле. Но на этом развитие проекта остановилось.