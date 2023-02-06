Сеть «Лента» переделает один из гипермаркетов в Петербурге в формат «эконом»

Ретейлер «Лента» переделает один из своих гипермаркетов в Петербурге в формат «Лента Эконом». Об этом 6 февраля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.



Ранее РБК сообщил, что сеть обратилась в Роспатент с просьбой зарегистрировать новую торговую марку, под которую планирует перевести некоторые торговые точки.

«Регистрация нового товарного знака необходима для запуска пилота, который подразумевает переформатирование одного из гипермаркетов», — отметили в пресс-службе, уточнив, что запуск пилота планируется именно в Северной столице. Сроки запуска и подробности проекта компания пока не раскрывает.