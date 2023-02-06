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    Пожар в Университете технологии и дизайна потушен, но автобусы пока еще идут в обход

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    Восемь пожарных расчетов покидают Вознесенский проспект, где в Университете технологии и дизайна горело помещение на последнем этаже.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 6 февраля, в 14:26 была дана локализация пожара и отказ повышенного номера сложности 1 — «Бис». А затем и полная ликвидация возгорания.

    Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

    На четвертом этаже, по уточненным данным, горели перекрытия между кабинетом и чердаком на площади 17 квадратных метров.

    читательница «Фонтанки» Анна

    Никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 400 студентов и 60 человек персонала.

    На время работы на Вознесенском проспекте сотрудников МЧС была временно изменена трасса автобусного маршрута № 10.

    «Своя трасса, далее Вознесенский проспект, Садовая улица, Московский проспект, Обуховский мост, Московский проспект, 1-я Красноармейская улица, Троицкий проспект, Лермонтовский проспект, площадь Балтийского вокзала», — сообщают местные власти.

    Пожар начался в 12:30. Как сообщали очевидцы, у вуза задымилась крыша. Оказалось, что в одном из кабинетов загорелся потолок.

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    Комментарии 1

    ssr06 Фев 2023 в 15:02
    Ура!
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