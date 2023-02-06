Пожар в Университете технологии и дизайна потушен, но автобусы пока еще идут в обход

Восемь пожарных расчетов покидают Вознесенский проспект, где в Университете технологии и дизайна горело помещение на последнем этаже.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 6 февраля, в 14:26 была дана локализация пожара и отказ повышенного номера сложности 1 — «Бис». А затем и полная ликвидация возгорания.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
На четвертом этаже, по уточненным данным, горели перекрытия между кабинетом и чердаком на площади 17 квадратных метров.
читательница «Фонтанки» Анна
Никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 400 студентов и 60 человек персонала.
На время работы на Вознесенском проспекте сотрудников МЧС была временно изменена трасса автобусного маршрута № 10.
«Своя трасса, далее Вознесенский проспект, Садовая улица, Московский проспект, Обуховский мост, Московский проспект, 1-я Красноармейская улица, Троицкий проспект, Лермонтовский проспект, площадь Балтийского вокзала», — сообщают местные власти.
Пожар начался в 12:30. Как сообщали очевидцы, у вуза задымилась крыша. Оказалось, что в одном из кабинетов загорелся потолок.