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    Генпрокуратура требует признать легион «Свобода России» террористами

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    Генпрокурор РФ Игорь Краснов требует признать террористическим украинский легион «Свобода России». Соответствующий иск уже направлен в суд, сообщает 6 февраля пресс-служба надзорного ведомства.

    В прокуратуре уточняют, что легион был создан на Украине с целью подрыва конституционного строя России, в том числе с помощью терактов. Осенью прошлого года в Москве прошли обыски у модераторов телеграм-канала «Легион «Свобода России». Силовики считают, что консультировал легион экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов).

    *Признан физлицом-иноагентом.

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