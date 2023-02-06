Генпрокуратура требует признать легион «Свобода России» террористами

Генпрокурор РФ Игорь Краснов требует признать террористическим украинский легион «Свобода России». Соответствующий иск уже направлен в суд, сообщает 6 февраля пресс-служба надзорного ведомства.
В прокуратуре уточняют, что легион был создан на Украине с целью подрыва конституционного строя России, в том числе с помощью терактов. Осенью прошлого года в Москве прошли обыски у модераторов телеграм-канала «Легион «Свобода России». Силовики считают, что консультировал легион экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов).
*Признан физлицом-иноагентом.