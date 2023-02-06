В Университете технологии и дизайна в Петербурге загорелся потолок в кабинете

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию учащихся вуза в центре Петербурга: загорелся один из кабинетов.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 6 февраля, сообщение о пожаре на Вознесенском проспекте, 44–46, поступило в 12:27. В здании располагается Университет технологии и дизайна, поэтому сразу был присвоен повышенный номер 1-БИС. Очевидцы сообщали о дыме, который идет с крыши.



Однако когда пожарные прибыли на место, то выяснилось, что на четвертом этаже горит перекрытие в кабинете на площади 2 квадратных метра.

