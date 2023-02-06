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    В Университете технологии и дизайна в Петербурге загорелся потолок в кабинете

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    Сотрудники МЧС проводят эвакуацию учащихся вуза в центре Петербурга: загорелся один из кабинетов.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 6 февраля, сообщение о пожаре на Вознесенском проспекте, 44–46, поступило в 12:27. В здании располагается Университет технологии и дизайна, поэтому сразу был присвоен повышенный номер 1-БИС. Очевидцы сообщали о дыме, который идет с крыши.

    Однако когда пожарные прибыли на место, то выяснилось, что на четвертом этаже горит перекрытие в кабинете на площади 2 квадратных метра.

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    ПожарУниверситет технологии и дизайна
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