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    Вспомнил о жене и задушил. В Петербурге приезжий осужден за убийство гея-любовника

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    Выборгский районный суд огласил приговор в отношении гражданина Таджикистана Обиджона Ганиева, признанного виновным в убийстве, краже и порче имущества. Об этом 6 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов.

    Было установлено, что 6 марта прошлого года Ганиев, находясь на квартире в Парголово, задушил ремнем 69-летнего пенсионера, после чего прибрал к рукам iPhone7 и поджег жилье. Ущерб от пожара составил почти 103 тысячи рублей. С помощью мобильного банка Ганиев перевел себе 184 868 рублей.

    Подсудимый вину признал и рассказал, что состоял в «близких отношениях» с убитым, но хотел их прекратить, так как на родине Обиджона ждала жена. Пенсионер же хотел продолжения.

    Суд приговорил фигуранта к 10 годам ИК строгого режима, а также взыскал в пользу семьи убитого чуть более 750 тысяч рублей, включая затраты на похороны.

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