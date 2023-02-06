Вспомнил о жене и задушил. В Петербурге приезжий осужден за убийство гея-любовника

Выборгский районный суд огласил приговор в отношении гражданина Таджикистана Обиджона Ганиева, признанного виновным в убийстве, краже и порче имущества. Об этом 6 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов.



Было установлено, что 6 марта прошлого года Ганиев, находясь на квартире в Парголово, задушил ремнем 69-летнего пенсионера, после чего прибрал к рукам iPhone7 и поджег жилье. Ущерб от пожара составил почти 103 тысячи рублей. С помощью мобильного банка Ганиев перевел себе 184 868 рублей.

Подсудимый вину признал и рассказал, что состоял в «близких отношениях» с убитым, но хотел их прекратить, так как на родине Обиджона ждала жена. Пенсионер же хотел продолжения.