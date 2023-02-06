Чтобы нести в этот мир красоту. Помогите 16-летней девушке избавиться от последствий ожогов

У Киры из-за несчастного случая 20% тела занимают послеожоговые рубцы, а ещё 30% - шрамы после взятия донорской кожи. Ей тяжело поворачивать голову и поднимать руки. Избавить девочку от шрамов могут петербургские специалисты. Но стоимость серии операций для огромна.

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Кира Краснова, 16 лет.

Последствия термической травмы, послеожоговые рубцы тела, сгибательная контрактура шеи 3 ст., приводящие контрактуры обоих плеч 1 ст.

Требуется серия операций. Стоимость 1 374 900 руб.



Кира занималась в художественной школе, эстрадном кружке, гимнастической секции. В 8 лет она серьезно увлеклась бально-спортивными танцами, а когда стала старше мечтала о карьере модели. У неё для этого были все данные. Девушка даже успела сделать первые шаги в профессии, участвовала в фотосессиях, осваивала макияж. Но всё перечеркнул несчастный случай.



Кира гуляла с подругами, когда к ним подошла компания парней. У подростков с собой была бутылка спирта. Из-за неосторожного обращения спирт воспламенился, Кира пострадала больше всех. Её спас проходивший мимо мужчина, который смог сбить пламя.

В больницу она поступила с ожогами 2-й и 3-й степени. Лицо, шея, грудь, руки, живот, ноги – площадь ожога была огромной. Кира перенесла пять операций, две из которых – по пересадке кожи. Она не могла ходить и есть, часто у неё поднималась высокая температура. А во время перевязок боль была такая, что Кира кричала на всю больницу. Было невероятно тяжело, но девочка справилась.



Ей оформили инвалидность, перевели на домашнее обучение, модельную школу пришлось оставить. Ожоги очень мешают ей в жизни. И дело не только в косметическом дефекте. Она 23 часа в сутки носит специальное компрессионное белье, постоянно вынуждена пользоваться мазями, из-за контрактур она не может свободно двигаться.

Кире могут помочь в Петербурге – девочке проведут серию сложнейших операций и избавят от ужасных шрамов. Но стоимость лечения высока – почти 1,4 миллиона рублей.

Семья Киры обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано меньше 20% от необходимой суммы.

