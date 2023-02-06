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    В России ДНК будут собирать у всех подозреваемых и осуждённых

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    Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет число лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Об этом свидетельствует документ, опубликованный 6 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно тексту законопроекта, собирать пробы ДНК будут у всех осуждённых, подозреваемых и подвергнутых административному аресту.

    За исключением некоторых положений, документ вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

    Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 3 ноября 2020 года. «Фонтанка» пообщалась с кандидатом биологических наук Владимиром Скакуном, который рассказал о значении изменений в законодательстве.

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    ПутинГеномная регистрация
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