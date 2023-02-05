В Испании нашли ранее неизвестную пьесу Лопе де Веги. Помог искусственный интеллект

Старинная рукопись из архива Национальной библиотеки Испании оказалась неизвестной пьесой драматурга Лопе де Веги. Распознать автора удалась благодаря искусственному интеллекту, пишет The Guardian 5 февраля.
ИИ на базе решения Stylo проанализировал цифровые версии 1300 работ неизвестного авторства, сравнивая их почти с тремя тысячами известных произведений из базы данных проекта Etso. В итоге система обнаружила стилистические совпадения между неидентифицированной пьесой La francesa Laura («Француженка Лаура») и почти сотней трудов за авторством Лопе де Веги. Традиционный анализ текста подтвердил выводы.
Эксперт по золотому веку в литературе Испании из университета Вальядолида Герман Вега пояснил, что «Француженка Лаура» рисковала остаться неизвестной. Пьеса с не самым завлекательным названием не вызывала особого интереса в библиотеке. Эксперт рассчитывает, что у ИИ впереди ещё немало подобных открытий — золотой век оставил много работ, чьё авторство не установлено.
La francesa Laura — история о любви, ревности и социальной иерархии, в которой невиновную женщину требуют принести в жертву из-за подозрений мужа. Дальше спойлер: третий акт заканчивается благополучно.
Предполагается, что Лопе де Вега написал эту пьесу за несколько лет до своей смерти в 1635 году. По мнению Германа Веги, она едва ли сможет посоперничать с «Собакой на сене» или «Учителем танцев», но может заиграть новыми красками на театральной сцене.