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    В Испании нашли ранее неизвестную пьесу Лопе де Веги. Помог искусственный интеллект

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    Старинная рукопись из архива Национальной библиотеки Испании оказалась неизвестной пьесой драматурга Лопе де Веги. Распознать автора удалась благодаря искусственному интеллекту, пишет The Guardian 5 февраля.

    ИИ на базе решения Stylo проанализировал цифровые версии 1300 работ неизвестного авторства, сравнивая их почти с тремя тысячами известных произведений из базы данных проекта Etso. В итоге система обнаружила стилистические совпадения между неидентифицированной пьесой La francesa Laura («Француженка Лаура») и почти сотней трудов за авторством Лопе де Веги. Традиционный анализ текста подтвердил выводы.

    Эксперт по золотому веку в литературе Испании из университета Вальядолида Герман Вега пояснил, что «Француженка Лаура» рисковала остаться неизвестной. Пьеса с не самым завлекательным названием не вызывала особого интереса в библиотеке. Эксперт рассчитывает, что у ИИ впереди ещё немало подобных открытий — золотой век оставил много работ, чьё авторство не установлено.

    La francesa Laura — история о любви, ревности и социальной иерархии, в которой невиновную женщину требуют принести в жертву из-за подозрений мужа. Дальше спойлер: третий акт заканчивается благополучно.

    Предполагается, что Лопе де Вега написал эту пьесу за несколько лет до своей смерти в 1635 году. По мнению Германа Веги, она едва ли сможет посоперничать с «Собакой на сене» или «Учителем танцев», но может заиграть новыми красками на театральной сцене.

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