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    Облейте бензином машину и снимайте. Омский школьник придумал видео для соцсетей, исполнители в обиде

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    Полицейские Омска нашли трёх юношей, причастных к поджогу машины медика. В этой истории много обиженных, а главной целью были просмотры и лайки.

    Как сообщает 5 февраля пресс-служба УМВД по Омской области, некоторое время назад на улице Всеволода Иванова ночью сгорел автомобиль «Ниссан Тиида», принадлежащий 33-летнему врачу одной из омских больниц. Задело и соседний внедорожник.

    Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемых. Их трое, все местные жители. Непосредственным исполнителям 18 и 19 лет, заказчик — 17-летний школьник. Он, по предварительной версии, предложил знакомым за вознаграждение поджечь автомобиль, снять пожар на смартфон и отдать ему видео. Ролик он хотел выложить в соцсети «ради хайпа». «Наёмники» своё дело сделали: облили «Ниссан» и подожгли. Но денег заказчик им так и не заплатил.

    Следователь омского УМВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

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