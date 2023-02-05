Это не то, чем вам кажется. ДТП с автобусом на Автозаводской добавили массовости друзья

Очевидцы в соцсетях 5 февраля сообщили о необычном «массовом» ДТП на юге Петербурга. Однако оно вовсе не такое, как кажется.
Уникальное ДТП на пересечении Автозаводской улицы и улицы Ленина в Шушарах: четыре машины одновременно врезались в бирюзовый автобус, рассказывает группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На самом деле участников только два — автобус и легковой автомобиль.
По предварительной версии, автобус компании-перевозчика «Вест-Сервис» поворачивал налево и не пропустил легковой автомобиль. Никто не пострадал, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании. На фотографиях очевидцев так много машин потому, что к участнику аварии приехали его друзья.