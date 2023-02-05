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    Лев Лурье расскажет о коренных поворотах в истории России

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    Между двумя величайшими триумфами России — победой над Наполеоном и победой над Гитлером — страна пережила четыре поворота-«развилки», полагает Лев Лурье. В историческом цикле он расскажет обо всех, а 9 февраля — о первой развилке — в 1853–1856 годах. 18+

    Смотр Черноморского флота в 1849 году. Художник И. Айвазовский
    Смотр Черноморского флота в 1849 году. Художник И. Айвазовский
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    Персональные амбиции правителей, неуправляемые процессы, «ручное управление», культ личности, скрепы, экономические прорывы, интриги с мировой закулисой — все это уже было. В какой степени повторяется?

    1853–1856 — годы Крымской войны. По одну сторону — Российская империя, по другую — коалиция: Британия, Франция, Османская империя и Сардинское королевство. Россия потерпит поражение. А между тем за несколько лет до того Луи-Наполеон, племянник Наполеона Бонапарта и госпреступник у себя на родине, очень просил Николая I принять его: дескать, с российской помощью (финансовой) он сможет установить во Франции порядок, который будет способствовать спокойствию всей Европы. Против визита был госканцлер, глава российского Министерства иностранных дел граф Нессельроде. Потом историки оценили степень доверия Луи-Бонапарта к тем, через кого и кому он посылал свои письма. Если бы они получили огласку, на его политической карьере был бы поставлен крест. А так — Луи-Наполеон стал сначала президентом Французской Республики, а потом императором Франции. Без всякой помощи России. И ничем России не обязанная, Франция стала ее противником.

    Это лишь одно из событий, подведших к исторической развилке. Слушаем лекцию 9 февраля в 19:00 в коворкинге «Ясная поляна», подробности на сайте ДК Лурье. О других крутых поворотах истории слушаем на следующих лекциях цикла — 24 февраля (1899–1906), 2 марта (1914–1921), 23 марта (1929–1937).

    Александра Шеромова

    Смотр Черноморского флота в 1849 году. Художник И. Айвазовский
    Смотр Черноморского флота в 1849 году. Художник И. Айвазовский

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