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    Боевые действия на Украине

    Экс-премьер Израиля: На переговорах Москвы и Киева было 17–18 черновиков соглашения

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    Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном в YouTube, заявил, что во время переговоров Москвы и Киева стороны подготовили почти два десятка проектов соглашения и ни один из них до сих пор не обнародован.

    «У нас было 17–18 черновиков», — сказал Беннет (цитата по РИА Новости).

    Беннет, по его словам, в начале спецоперации выполнял роль посредника, но представители Запада прервали переговоры.

    Кроме того, политик отметил, что происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в НАТО.

    Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Было проведено несколько раундов российско-украинских переговоров. В итоге глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев отказывается от собственных предложений и создает множество провокаций, чтобы затормозить переговорный процесс.

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