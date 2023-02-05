Экс-премьер Израиля: На переговорах Москвы и Киева было 17–18 черновиков соглашения

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном в YouTube, заявил, что во время переговоров Москвы и Киева стороны подготовили почти два десятка проектов соглашения и ни один из них до сих пор не обнародован.
«У нас было 17–18 черновиков», — сказал Беннет (цитата по РИА Новости).
Беннет, по его словам, в начале спецоперации выполнял роль посредника, но представители Запада прервали переговоры.
Кроме того, политик отметил, что происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в НАТО.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Было проведено несколько раундов российско-украинских переговоров. В итоге глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев отказывается от собственных предложений и создает множество провокаций, чтобы затормозить переговорный процесс.