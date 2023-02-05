Экс-премьер Израиля: На переговорах Москвы и Киева было 17–18 черновиков соглашения

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном в YouTube, заявил, что во время переговоров Москвы и Киева стороны подготовили почти два десятка проектов соглашения и ни один из них до сих пор не обнародован.



«У нас было 17–18 черновиков», — сказал Беннет (цитата по РИА Новости).



Беннет, по его словам, в начале спецоперации выполнял роль посредника, но представители Запада прервали переговоры.



Кроме того, политик отметил, что происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в НАТО.

