На Васильевском тушили пожар до приезда спасателей. Пострадал мужчина

Два пожарных расчёта летели в обед к четырёхэтажке на Васильевском острове в Петербурге 5 февраля. Там вспыхнуло на кухне, жильцы покидать квартиру не торопились.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Среднем проспекте, 79, поступил на пульт дежурного около половины первого. В одной из квартир дома горела вытяжка.



На место выехали десять человек в составе двух расчётов, но с огнём на кухне справились своими силами. Не без последствий, хотя площадь оказалась сравнительно небольшой — половина квадратного метра.

