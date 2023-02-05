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    На Васильевском тушили пожар до приезда спасателей. Пострадал мужчина

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    Два пожарных расчёта летели в обед к четырёхэтажке на Васильевском острове в Петербурге 5 февраля. Там вспыхнуло на кухне, жильцы покидать квартиру не торопились.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Среднем проспекте, 79, поступил на пульт дежурного около половины первого. В одной из квартир дома горела вытяжка.

    На место выехали десять человек в составе двух расчётов, но с огнём на кухне справились своими силами. Не без последствий, хотя площадь оказалась сравнительно небольшой — половина квадратного метра.

    «Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — подтвердили в ведомстве. После этого медицинская помощь потребовалась мужчине, его увезли в больницу.

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