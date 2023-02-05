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    «Тротила на всех хватит». Петербурженка отметила годовщину атаки на полицию обещанием нового взрыва

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    Изнывающая от февральской скуки петербурженка рискует получить второе уголовное дело после телефонной атаки на полицию. Не запомнив подробности первой, она решила повторить — практически в годовщину.

    Оператор экстренной службы «112» выслушивал женщину накануне около девяти часов утра, стало известно «Фонтанке» 5 февраля. Собеседница обещала лично устроить взрывы в отделах полиции, заверяя, что «тротила на всех хватит». Об анонимности, похоже, не заботилась.

    Сотрудники правоохранительных органов, конечно, проверили и ничего взрывоопасного не нашли. К вечеру в отделе объяснить свою выходку пыталась жительница Пушкина, которая в этом году празднует 50-летие.

    В феврале ей тоже есть что отметить. Четыре года назад, в ночь на 8-е число, она названивала сначала в «112», а потом в МЧС с угрозами взорвать ГУВД, а то и весь Петербург. Для надёжности тогда всем оставляла свои контакты и повторяла: припасён тротил.

    В суде она признала вину в том, что ввела в заблуждение сотрудников и зря оторвала от работы кинолога и следственно-оперативную группу. Брать на себя заведомо ложное сообщение об акте терроризма отказалась. Той ночью была настолько пьяна, что ничего не запомнила. Запись разговоров и собственный голос восстановить память не помогли. В декабре 2019 года женщину приговорили к 6 месяцам ограничения свободы с запретом отлучаться из дома по ночам. В довесок выставили счёт в 11 тысяч 700 рублей за услуги адвоката по назначению.

    Сейчас петербурженка получила протокол о мелком хулиганстве. Возбуждение уголовного дела, вероятно, вопрос времени.

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