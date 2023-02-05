«Тротила на всех хватит». Петербурженка отметила годовщину атаки на полицию обещанием нового взрыва

Изнывающая от февральской скуки петербурженка рискует получить второе уголовное дело после телефонной атаки на полицию. Не запомнив подробности первой, она решила повторить — практически в годовщину.



Оператор экстренной службы «112» выслушивал женщину накануне около девяти часов утра, стало известно «Фонтанке» 5 февраля. Собеседница обещала лично устроить взрывы в отделах полиции, заверяя, что «тротила на всех хватит». Об анонимности, похоже, не заботилась.



Сотрудники правоохранительных органов, конечно, проверили и ничего взрывоопасного не нашли. К вечеру в отделе объяснить свою выходку пыталась жительница Пушкина, которая в этом году празднует 50-летие.

