«Тротила на всех хватит». Петербурженка отметила годовщину атаки на полицию обещанием нового взрыва

Изнывающая от февральской скуки петербурженка рискует получить второе уголовное дело после телефонной атаки на полицию. Не запомнив подробности первой, она решила повторить — практически в годовщину.
Оператор экстренной службы «112» выслушивал женщину накануне около девяти часов утра, стало известно «Фонтанке» 5 февраля. Собеседница обещала лично устроить взрывы в отделах полиции, заверяя, что «тротила на всех хватит». Об анонимности, похоже, не заботилась.
Сотрудники правоохранительных органов, конечно, проверили и ничего взрывоопасного не нашли. К вечеру в отделе объяснить свою выходку пыталась жительница Пушкина, которая в этом году празднует 50-летие.
В феврале ей тоже есть что отметить. Четыре года назад, в ночь на 8-е число, она названивала сначала в «112», а потом в МЧС с угрозами взорвать ГУВД, а то и весь Петербург. Для надёжности тогда всем оставляла свои контакты и повторяла: припасён тротил.
В суде она признала вину в том, что ввела в заблуждение сотрудников и зря оторвала от работы кинолога и следственно-оперативную группу. Брать на себя заведомо ложное сообщение об акте терроризма отказалась. Той ночью была настолько пьяна, что ничего не запомнила. Запись разговоров и собственный голос восстановить память не помогли. В декабре 2019 года женщину приговорили к 6 месяцам ограничения свободы с запретом отлучаться из дома по ночам. В довесок выставили счёт в 11 тысяч 700 рублей за услуги адвоката по назначению.
Сейчас петербурженка получила протокол о мелком хулиганстве. Возбуждение уголовного дела, вероятно, вопрос времени.