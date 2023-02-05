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    Наука

    Ученые объяснят, почему мы ищем взаимности и называем любимых зайчиками

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    Центр по атомной энергии предлагает поговорить о совсем другой энергии и разобрать ее на атомы. В очередном научном ток-шоу «Разберем на атомы» биолог, психолог и филолог будут рассуждать о том, обязательна ли «вторая половинка» и почему прозвище «замухрыша» — любовное. Бесплатно. 16+

    Фото: pixabay.com/
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    Зайчик — это маленький заяц. «Зайчик» — аффектоним. Таким скучным термином обозначают ласковые прозвища и обращения к близким. Правда, поначалу автор термина, полька Вольнич-Павловска, конкретно аффектонимами называла только индивидуальные интимные прозвища. Не «зайчик» (эдак все умеют), а какой-нибудь «кукрыксик» и «карапузенчик». В другом научном труде мило сказано, что аффектонимы «прототипически демонстрируют позитивное отношение адресанта». Пушкин демонстрировал позитивное отношение к адресанту Натали обращением «Моя косая Мадонна». От ироничного Чехова всего можно ожидать — соответственно, Ольга Леонардовна Книппер была и «лошадкой», и «собакой», и «замухрышей» — правда, Антон Павлович и о себе не забывал, подписывался, в частности, «черномордик».

    Это лишь «филологическая» часть грядущих ученых рассуждений на тему любви и взаимности от доктора филологических наук, профессора РГПУ им. А. И. Герцена Валерия Ефремова. Психолог, доцент СПбГУ Татьяна Казанцева расскажет, обязательно ли здоровые отношения должны быть взаимными и всем ли нужна вторая половинка. А биолог Сергей Баженов разъяснит биологические основания любви и покажет, так ли ее природа противоречива.

    Будут еще мастер-класс по созданию открыток в форме сердца (в том числе «анатомически верных»), настольные игры и игра «Match!», которая найдет вам теоретическую пару среди известных личностей.

    Ток-шоу «ИЦАЭ OPEN: это взаимно» пройдет 9 февраля. Подробности и регистрация на странице ИЦАЭ Санкт-Петербурга во «ВКонтакте». Начало в 18:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com/

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