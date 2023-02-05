Ученые объяснят, почему мы ищем взаимности и называем любимых зайчиками

Центр по атомной энергии предлагает поговорить о совсем другой энергии и разобрать ее на атомы. В очередном научном ток-шоу «Разберем на атомы» биолог, психолог и филолог будут рассуждать о том, обязательна ли «вторая половинка» и почему прозвище «замухрыша» — любовное. Бесплатно. 16+

Зайчик — это маленький заяц. «Зайчик» — аффектоним. Таким скучным термином обозначают ласковые прозвища и обращения к близким. Правда, поначалу автор термина, полька Вольнич-Павловска, конкретно аффектонимами называла только индивидуальные интимные прозвища. Не «зайчик» (эдак все умеют), а какой-нибудь «кукрыксик» и «карапузенчик». В другом научном труде мило сказано, что аффектонимы «прототипически демонстрируют позитивное отношение адресанта». Пушкин демонстрировал позитивное отношение к адресанту Натали обращением «Моя косая Мадонна». От ироничного Чехова всего можно ожидать — соответственно, Ольга Леонардовна Книппер была и «лошадкой», и «собакой», и «замухрышей» — правда, Антон Павлович и о себе не забывал, подписывался, в частности, «черномордик».

Это лишь «филологическая» часть грядущих ученых рассуждений на тему любви и взаимности от доктора филологических наук, профессора РГПУ им. А. И. Герцена Валерия Ефремова. Психолог, доцент СПбГУ Татьяна Казанцева расскажет, обязательно ли здоровые отношения должны быть взаимными и всем ли нужна вторая половинка. А биолог Сергей Баженов разъяснит биологические основания любви и покажет, так ли ее природа противоречива.



Будут еще мастер-класс по созданию открыток в форме сердца (в том числе «анатомически верных»), настольные игры и игра «Match!», которая найдет вам теоретическую пару среди известных личностей.

