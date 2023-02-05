Бархатистоножковые фламмулины ждут гурманов. Они замерзают, а потом оттаивают и снова растут

Некоторые петербуржцы продолжают собирать грибы в лесах. Номер один сейчас — опята зимние. Они выдерживают морозы до минус 10 градусов, а во время оттепели оттаивают и продолжают расти. В тёплые зимы их можно собирать до весны. Как они выглядят, рассказывает и показывает 5 февраля биолог Павел глазков в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

Научное название зимних опят — фламмулина бархатистоножковая, поскольку ножка у них на ощупь бархатистая, темно-коричневая, с возрастом чернеет. Шляпка снизу пластинчатая. У молодых зимних опят, не перенесших холодов, она янтарная или медово-жёлтая, а после оттаивания темнеет до жёлто-коричневой. Она правильной округлой формы с ровными краями, со временем края ломаются. Диаметр шляпки может достигать 10 см.

Зимние опята можно варить, жарить, сушить, мариновать, замораживать. Они очень популярны в Юго-Восточной Азии, их активно культивируют в Китае. В петербургских магазинах их продают в маринованном виде. При этом искусственно выращенный зимний опенок по вкусу сильно отличается от лесного.



«Зимнего опенка с ложным не спутаешь, ложные опята не выдерживают холодов наших широт», — пишет Павел Глазков.



Отметим, что зимние опята часто встречаются даже на территории Петербурга.

