Uber избавляется от российских активов, скоро в нем останется только «Яндекс»

Компания MLU B.V., которая была создана для совместого управления такси Яндексом и Uber, вскоре станет полностью российской. Американская доля может потянуть на миллиард долларов.
Яндекс находится в процессе переговоров о покупке 29-процентной доли Uber, сообщает Forbes 4 февраля. Цена не разглашается, но основная версия сейчас это миллиард долларов. При этом два года назад, когда Яндекс выкупал доли Uber в «Лавке», «Еде» и «Доставке», заявлялось, что у американцев приоритетное право на выкуп вышеупомянутых 29 процентов и речь идет о сумме примерно в два раза больше.
Однако после начала боевых действий на территории Украины в феврале прошлого года, доля Uber просела. Компания готова продать ее по цене, которую предлагал Иван Таврин из Kismet Capital Group — как раз около миллиарда.
Согласно последней отчетности «Яндекса» — по итогам 9 месяцев 2022 года, подразделение холдинга «Райдтех», включающее Яндекс.Такси, каршеринг и аренду самокатов, показало выручку в 414 млрд рублей, что на 31% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.