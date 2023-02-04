Uber избавляется от российских активов, скоро в нем останется только «Яндекс»

Компания MLU B.V., которая была создана для совместого управления такси Яндексом и Uber, вскоре станет полностью российской. Американская доля может потянуть на миллиард долларов.

Яндекс находится в процессе переговоров о покупке 29-процентной доли Uber, сообщает Forbes 4 февраля. Цена не разглашается, но основная версия сейчас это миллиард долларов. При этом два года назад, когда Яндекс выкупал доли Uber в «Лавке», «Еде» и «Доставке», заявлялось, что у американцев приоритетное право на выкуп вышеупомянутых 29 процентов и речь идет о сумме примерно в два раза больше.