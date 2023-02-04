Строительный зампред из Ленобласти уволился после выговора Дрозденко. МВД показало видео задержания

Председатель комитета по строительству и его задержанный в полдень 4 февраля заместитель написали заявления об увольнении незадолго до оперативных мероприятий. Настойчивую просьбу в служебных кабинетах больше не появляться они услышали от губернатора Дрозденко.

О событиях, которые предшествовали задержанию Сергея Шалыгина, пишет 47news. Малоприятная беседа с губернатором у председателя комитета Константина Панкратьева состоялась в минувшую среду. По данным издания, из уст Александра Дрозденко звучали примерно такие реплики: «Мне надоело! Давайте расходится по хорошему».