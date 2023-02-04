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    Строительный зампред из Ленобласти уволился после выговора Дрозденко. МВД показало видео задержания

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    Председатель комитета по строительству и его задержанный в полдень 4 февраля заместитель написали заявления об увольнении незадолго до оперативных мероприятий. Настойчивую просьбу в служебных кабинетах больше не появляться они услышали от губернатора Дрозденко.

    О событиях, которые предшествовали задержанию Сергея Шалыгина, пишет 47news. Малоприятная беседа с губернатором у председателя комитета Константина Панкратьева состоялась в минувшую среду. По данным издания, из уст Александра Дрозденко звучали примерно такие реплики: «Мне надоело! Давайте расходится по хорошему».

    Панкратьев на сегодняшний день на звонки журналистов не ответил, где находится Шалыгин на видео показало региональное управление МВД.

    Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

    Подозреваемый в получении крупной взятки формально задержан как должностное лицо — оба заявления вступят в силу с понедельника 6 февраля.

    Шалыгин был задержан при получении взятки в 500 тысяч рублей от бизнесмена, который рассчитывал на преференции при выборе подрядчиков.

    Также официально покидает пост Юрий Андреев, председатель комитета по ТЭК. Он уже в СИЗО, разговор идет о взятке в 26 млн.

    © Фонтанка.Ру

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