Одна сбила столб, другая врезалась, еще две задело. Напротив Смольного заметили автомобильное «домино»

Четырем машинам крупно не повезло вечером субботы на Смольной набережной. Одна из них сбила столб, и аварийная цепочка потянулась дальше.
По данным «Фонтанки», ДТП произошло напротив Смольного около пяти вечера 4 февраля. Сбившая опору машина задела еще две, а четвертая врезалась в уже упавший столб. Судя по кадрам с места событий, один из автомобилей почти полностью лишился задней части.
О поврежденной опоре освещения стало известно в 17:20, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет». На место выехала бригада. Пока там работает ДПС, а потом электромонтеры уберут опору, изолируют кабель и огородят место повреждения. «Участок уличного освещения на Смольной набережной со сбитой опорой временно обесточен: не работает шесть светильников», — добавили в учреждении.
Пострадал ли кто-то, пока неясно. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.