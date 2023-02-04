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    Лоточников попросили из центра Петербурга, настойчивые торговцы не хотят покидать «хлебные» места

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    Вторые сутки подряд чиновники Центрального района с подкреплением выгоняют с Дворцовой площади торговцев сувенирами. Нарушители нашлись и в других туристических точках.

    Фото 1:пресс-служба Центрального района
    Фото 2:пресс-служба Центрального района
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    Как сообщает пресс-служба Центрального района, торговец футболками, шарфами и кружками с петербургской символикой обосновался прямо у стен Генштаба недалеко от арки. Накануне его выпроваживали при поддержке комитета по контролю за имуществом, 4-го февраля помогала полиция. Предприниматель уехал в отдел, на него составлен протокол за нелегальную торговлю.

    Фото 1:пресс-служба Центрального района
    Фото 2:пресс-служба Центрального района
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    Еще несколько торговцев стояли на Малой Конюшенной улице. Проверяли и окрестности Казанского собора.

    «Сотрудниками администрации пресечена деятельность трех незаконных торговых точек, составлены протоколы об административных правонарушениях», — добавили в районе.

    © Фонтанка.Ру
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