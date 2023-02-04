Лоточников попросили из центра Петербурга, настойчивые торговцы не хотят покидать «хлебные» места

Вторые сутки подряд чиновники Центрального района с подкреплением выгоняют с Дворцовой площади торговцев сувенирами. Нарушители нашлись и в других туристических точках.
Как сообщает пресс-служба Центрального района, торговец футболками, шарфами и кружками с петербургской символикой обосновался прямо у стен Генштаба недалеко от арки. Накануне его выпроваживали при поддержке комитета по контролю за имуществом, 4-го февраля помогала полиция. Предприниматель уехал в отдел, на него составлен протокол за нелегальную торговлю.
Еще несколько торговцев стояли на Малой Конюшенной улице. Проверяли и окрестности Казанского собора.
«Сотрудниками администрации пресечена деятельность трех незаконных торговых точек, составлены протоколы об административных правонарушениях», — добавили в районе.