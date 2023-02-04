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    После мобилизации москвич нашел в своей медкарте пометку о повестке. Он намерен привлечь прокуратуру

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    «Повестку не получал», — такую пометку правозащитник из Москвы Владимир Жилкин обнаружил в своей медицинской карте после визита к хирургу. Он полагает, что доступ к карте получили третьи лица.

    О находке москвич написал в своем телеграм-канале и рассказал подробности порталу MSK1.ru. Рядом с медицинскими данными в электронной медкарте ЕМИАС в графе «анамнез» он обнаружил строчку «на руках повестку в военкомат отрицает».

    В поликлинике на приеме у хирурга он был 11 октября, в разгар мобилизации.

    «Я думаю, что эти данные внесены либо Минздравом, либо непосредственно Министерством обороны. Я не вижу интереса ни со стороны медперсонала, ни со своей. Это не говорит об истории моей болезни, а создает удобство для тех, кто собирается контролировать эту информацию. А может быть, это спецслужбы и не из России», — поделился соображениями Жилкин.

    Он намерен привлечь к вопросу прокурорское внимание, так как видит в ситуации нарушение медицинской тайны.

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