Полицейским и народным дружинникам Петербурга будут выдавать больше премий. Суммы тоже выросли

Сотрудникам ГУ МВД по Петербургу и области и народным дружинникам увеличат количество и размер премий. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает 4 февраля пресс-служба Смольного.
Теперь в Петербурге предусмотрено:
— 30 премий по 35 тысяч рублей лучшим участковым уполномоченным полиции;
— 500 премий по 25 тысяч рублей за отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка;
— 30 премий по 35 тысяч рублей лучшим инспекторам по делам несовершеннолетних;
— 110 премий по 24 тысячи рублей за активное участие в охране общественного порядка;
— 30 премий по 35 тысяч рублей лучшим народным дружинникам.
«Общее финансирование на выплату премий в 2023 году составит 18 290 000 рублей», — говорится в сообщении.
В апреле сообщалось, что 50 народных дружинников получат по 24 тысячи рублей за активное участие в охране общественного порядка. Общий размер выплат составил 1,2 миллиона. Эта премия вручается в Петербурге ежегодно с 2015 года.