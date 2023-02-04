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    Полицейским и народным дружинникам Петербурга будут выдавать больше премий. Суммы тоже выросли

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    Сотрудникам ГУ МВД по Петербургу и области и народным дружинникам увеличат количество и размер премий. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает 4 февраля пресс-служба Смольного.

    Теперь в Петербурге предусмотрено:

    — 30 премий по 35 тысяч рублей лучшим участковым уполномоченным полиции;

    — 500 премий по 25 тысяч рублей за отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка;

    — 30 премий по 35 тысяч рублей лучшим инспекторам по делам несовершеннолетних;

    — 110 премий по 24 тысячи рублей за активное участие в охране общественного порядка;

    — 30 премий по 35 тысяч рублей лучшим народным дружинникам.

    «Общее финансирование на выплату премий в 2023 году составит 18 290 000 рублей», — говорится в сообщении.

    В апреле сообщалось, что 50 народных дружинников получат по 24 тысячи рублей за активное участие в охране общественного порядка. Общий размер выплат составил 1,2 миллиона. Эта премия вручается в Петербурге ежегодно с 2015 года.

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