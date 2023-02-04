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    Налетчики с пистолетом опустошили кошелек инженера в парадной на Невском

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    Петербургский инженер был в гостях в доме на Невском проспекте. В парадной он повстречал двоих незнакомцев с пистолетом, которые заставили его расстаться с внушительной суммой.

    Подозреваемых задержали около четырех утра в субботу, стало известно «Фонтанке» 4 февраля. По словам потерпевшего, в парадной дома 142 налетчики распылили перцовый баллончик и отняли у него 279 тысяч рублей. Он описал преступников как мужчин 25–30 лет среднего роста, одетых в куртки с капюшонами, с масками на лицах.

    Молодых людей задержали, когда они ехали на «Мерседесе» по Кубинской улице. Оба приехали из Чечни, одному 24 года, другому — 28. Возбуждено дело о разбое.

    Потерпевшему 40 лет, он работает ведущим инженером в местной фирме. Живет он на Красноармейской улице, но зарегистрирован в другом месте.

    © Фонтанка.Ру

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