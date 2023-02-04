Налетчики с пистолетом опустошили кошелек инженера в парадной на Невском

Петербургский инженер был в гостях в доме на Невском проспекте. В парадной он повстречал двоих незнакомцев с пистолетом, которые заставили его расстаться с внушительной суммой.

Подозреваемых задержали около четырех утра в субботу, стало известно «Фонтанке» 4 февраля. По словам потерпевшего, в парадной дома 142 налетчики распылили перцовый баллончик и отняли у него 279 тысяч рублей. Он описал преступников как мужчин 25–30 лет среднего роста, одетых в куртки с капюшонами, с масками на лицах.

Молодых людей задержали, когда они ехали на «Мерседесе» по Кубинской улице. Оба приехали из Чечни, одному 24 года, другому — 28. Возбуждено дело о разбое.