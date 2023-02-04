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    ВМС Бразилии затопили авианосец, который отказывались принимать в портах из-за токсичных веществ на борту

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    У берегов Бразилии затоплен авианосец с остатками асбеста и других токсичных веществ. Последние месяцы его негде было даже швартовать.

    О затоплении единственного бразильского авианосца 4 февраля пишет The Washinton Post. Корабль был куплен у Франции в 2000-м году, на воде он с начала 60-х, в те годы он участвовал в атмосферных ядерных испытаниях.

    В 2018-м году авианосец вывели из эксплуатации, после чего продали Турции на запчасти почти за два миллиона долларов. Корабль дошел до покупателя, но страна аннулировала разрешение на ввоз из-за обнаружения на борту токсичных материалов.

    Авианосец вернулся в Бразилию, но и там пришвартоваться ему не дали. ВМС страны в конце концов заявили, что если его не затопить, то он сам сядет на мель и заблокирует водные пути.

    Экологи многократно возражали против затопления, но слушать их не стали.

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