ВМС Бразилии затопили авианосец, который отказывались принимать в портах из-за токсичных веществ на борту

У берегов Бразилии затоплен авианосец с остатками асбеста и других токсичных веществ. Последние месяцы его негде было даже швартовать.

О затоплении единственного бразильского авианосца 4 февраля пишет The Washinton Post. Корабль был куплен у Франции в 2000-м году, на воде он с начала 60-х, в те годы он участвовал в атмосферных ядерных испытаниях.

В 2018-м году авианосец вывели из эксплуатации, после чего продали Турции на запчасти почти за два миллиона долларов. Корабль дошел до покупателя, но страна аннулировала разрешение на ввоз из-за обнаружения на борту токсичных материалов.