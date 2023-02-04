Мужчины предпенсионного возраста попались в Петербурге на попытке стать наркобаронами

Трое знакомых из Петербурга и Ленобласти выращивали запрещенные растения. Дело шло довольно быстро: к моменту задержания у мужчин было уже 613 кустов и более трех килограммов готового наркотика.

В отношении всей троицы уже возбуждены дела по «наркотическим» статьям, стало известно «Фонтанке» 4 февраля. Первому фигуранту 57 лет, он живет на Ленинском проспекте, а второй, 53-летний, — в деревне Большие Горки. Самому старшему уже исполнилось 60, у него частный дом в Петергофе.

К делу товарищи подошли основательно: выращивали запрещенное в специальных парниках с вытяжками, системами полива и отдельным освещением. Оборудование и удобрения изъяли. Действия «садоводов» могут переквалифицировать — в них видят организованную преступную группу. Кусты направили на экспертизу, после нее к делу может добавиться статья о культивации. Следствие полагает, что продукт продавали через Интернет в Петербурге и области, а также в других городах.